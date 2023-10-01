«Гавр» — «Лилль»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 1 октября, состоится встреча 7-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Лиллем». Матч пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Его ассистенты — Брис Парине Ле Теллье и Жюльен Ольбер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В последних пяти матчах французского чемпионата «Гавр» одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. В свою очередь, «Лилль» в последних пяти играх Лиги 1 два раза победил, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.
После шести туров «Гавр» набрал девять очков и находится на седьмом месте в чемпионате Франции. После аналогичного количества игр «Лилль» набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.
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