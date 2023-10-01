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Футболистку «Локо» увезли с поля на скорой во время матча с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 21-го тура женской Суперлиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой. ЦСКА выигрывает со счётом 2:0.

В начале второго тайма головами столкнулись защитница ЦСКА Юлия Плешкова и полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева. Футболистку гостей увезли на машине скорой помощи с поля.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

На 12-й минуте счёт открыла защитница ЦСКА Невена Дамьянович. В концовке первого тайма преимущество хозяек увеличила полузащитница Маргарита Черномырдина. Её ассистенткой выступила Юлия Мясникова.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 57 очков после 20 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 47 очков.