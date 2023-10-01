Хави назвал самых опасных футболистов, с которыми приходилось сталкиваться «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением насчёт самых опасных футболистов, которым приходилось противостоять каталонскому клубу в период его тренерской карьеры.

«Если говорить о самых сложных игроках, с которыми приходилось сталкиваться, то это Рашфорд, Винисиус и Бензема», — приводит слова Хави Madrid Universal в своём «твиттере».

Напомним, в прошлом сезоне Хави привёл «Барселону» к первому титулу в лиге с 2019 года. Сине-гранатовые закончили чемпионат с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем. Также под руководством Хави клуб выигрывал Суперкубок Испании. Ранее он провёл в «Барселоне» 24 года в качестве футболиста, в том числе 17 лет в основной команде.

После восьми матчей нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Барселона» набрала 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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