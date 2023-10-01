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«Лилль» спокойно обыграл «Гавр», где Кузяев вышел в старте

«Лилль» спокойно обыграл «Гавр», где Кузяев вышел в старте
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В матче 7-го тура французской Лиги 1 встречались «Гавр» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступал Бастьен Дешепи. Его ассистентами были — Брис Парине Ле Теллье и Жюльен Ольбер. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте Эдон Жегрова с правого фланга ворвался в штрафную, проскочил между двоих соперников и ударил в дальнюю девятку, забив гол.

На 52-й минуте Жегрова накрутил соперника на фланге и выполнил подачу на дальнюю штангу — Иван Кавалейру набежал и в касание отправил мяч под перекладину. Помог и небольшой рикошет от защитника «Гавра».

Далер Кузяев вышел в старте и отыграл полный матч, не отметившись голевыми действиями.

Франция - Лига 1 . 7-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Жегрова – 40'     0:2 Сальмье – 52'    

«Лилль» после семи сыгранных матчей в Лиге 1 находится на шестой строчке с 11 очками. А команда Кузяева располагается на восьмой строчке с девятью очками. Турнирную таблицу возглавляет «Монако» Головина с 14 очками.

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