«Лилль» спокойно обыграл «Гавр», где Кузяев вышел в старте

В матче 7-го тура французской Лиги 1 встречались «Гавр» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступал Бастьен Дешепи. Его ассистентами были — Брис Парине Ле Теллье и Жюльен Ольбер. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте Эдон Жегрова с правого фланга ворвался в штрафную, проскочил между двоих соперников и ударил в дальнюю девятку, забив гол.

На 52-й минуте Жегрова накрутил соперника на фланге и выполнил подачу на дальнюю штангу — Иван Кавалейру набежал и в касание отправил мяч под перекладину. Помог и небольшой рикошет от защитника «Гавра».

Далер Кузяев вышел в старте и отыграл полный матч, не отметившись голевыми действиями.

«Лилль» после семи сыгранных матчей в Лиге 1 находится на шестой строчке с 11 очками. А команда Кузяева располагается на восьмой строчке с девятью очками. Турнирную таблицу возглавляет «Монако» Головина с 14 очками.