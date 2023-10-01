Литвинов: как можно объяснить разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев»? Да никак

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поражении в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:4).

«Как можно объяснить поражение? Да никак», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.