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Джикия: «Крылья Советов» были сильнее «Спартака», у них было больше моментов

Джикия: «Крылья Советов» были сильнее «Спартака», у них было больше моментов
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4) высказался о замене партнёра Квинси Промеса, а также признал, что самарцы были сильнее.

«Замену сделал не я. В футболе всё бывает. Квинси заменили — такое тоже бывает.

Нужно признавать, что соперник был сильнее. Когда ты проигрываешь 0:4 на выезде, будет глупо говорить что-то другое. Учитывая, что я смотрел игру со стороны. Моментов было меньше у «Спартака», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент после десяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белая команда располагается на шестой строчке с 16 очками. А самарцы находятся на втором месте с 21 очком. Лидером чемпионата остаётся «Краснодар», у которого в активе 24 очка.

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