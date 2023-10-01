Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: устраивает ли игровое время? Расскажу об этом в будущем в большом интервью

Джикия: устраивает ли игровое время? Расскажу об этом в будущем в большом интервью
Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о количестве игрового времени, которое футболист получает в текущем сезоне.

«Устраивает ли меня игровое время? Я не хотел бы обсуждать это здесь, прямо после игры. Возможно, в будущем в большом интервью расскажу об этом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android