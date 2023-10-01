Джикия: устраивает ли игровое время? Расскажу об этом в будущем в большом интервью
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о количестве игрового времени, которое футболист получает в текущем сезоне.
«Устраивает ли меня игровое время? Я не хотел бы обсуждать это здесь, прямо после игры. Возможно, в будущем в большом интервью расскажу об этом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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