Джикия: устраивает ли игровое время? Расскажу об этом в будущем в большом интервью

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о количестве игрового времени, которое футболист получает в текущем сезоне.

«Устраивает ли меня игровое время? Я не хотел бы обсуждать это здесь, прямо после игры. Возможно, в будущем в большом интервью расскажу об этом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.