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Георгий Джикия высказался о ситуации с продлением контракта со «Спартаком»

Георгий Джикия высказался о ситуации с продлением контракта со «Спартаком»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4) высказался о продлении контракта с клубом.

«Малышев сказал, что переговоры не ведутся. Это так? Всё совершенно верно. Потому что у меня ещё есть действующий контракт с клубом. Меня не удивляет эта ситуация. Я совершенно спокойно к этому отношусь и делаю свою работу профессионально. После такого болезненного поражения не хочу комментировать тему с контрактом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.

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