«Нефтехимик» и «Арсенал» не выявили победителя в матче Первой лиги

В Нижнекамске завершился очередной матч 12-го тура Мелбет Первой лиги. В нём местный «Нефтехимик» принимал футбольный клуб «Арсенал» (Тула). Встреча завершилась со счётом 0:0. В концовке матча туляки отметились двумя жёлтыми карточками, их получили Дмитрий Барков и Ансор Хабибов.

«Нефтехимик» остался на 16-м месте в турнирной таблице, опережая «Кубань» и «Волгарь». В активе команды из Нижнекамска 12 очков. Тульский «Арсенал» опередил в таблице «Ленинградец» и поднялся на 11-ю позицию, у подопечных Александра Сторожука 15 очков в 12 турах.

В 13-м туре футбольный клуб из «Нижнекамска» примет на своём стадионе «СКА-Хабаровск». «Арсенал» на своём поле в Туле будет принимать футбольный клуб «Сокол» из Саратова.