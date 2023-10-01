Магомед-Шапи Сулейманов отдал первый ассист за греческий «Арис»

Сегодня, 1 октября, греческий «Арис» сыграл вничью с «Кифисией» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Греции по футболу. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.

У хозяев гол на 23‑й минуте забил Лорен Морон с передачи российского футболиста Магомеда‑Шапи Сулейманова. Нападающий гостей Огнен Ожегович восстановил равновесие на 75‑й минуте игры. После этого матча Арис» занимает восьмое место в таблице чемпионата Греции, набрав восемь очков в семи матчах. «Кифисия» имеет в своём активе шесть очков и располагается на 10-м месте.

Это первое результативное действие Магомеда-Шапи Сулейманова в чемпионате Греции. Всего футболист принял участие в четырёх встречах за новый клуб, в трёх из них выйдя в стартовом составе.

Напомним, Сулейманов перешёл в «Арис» на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Сделка включает опцию возможного выкупа греческим клубом прав на футболиста по итогам аренды.