«Ростов» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум эпизодам в матче с «Уралом»

«Ростов» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку судейству матча 10-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Уралом», где встреча закончилась со счётом 2:2, сообщает «РБ Спорт».

Южан заинтересовали два эпизода матча. В первом южане считают, что гости забили второй мяч из офсайда. Также ростовчане просят разобрать эпизод, произошедший на 22-й минуте. Тогда Алексей Миронов упал в чужой штрафной после контакта с Андреем Егорычевым, но свисток судьи не прозвучал.

Главным арбитром в этом матче был Роман Галимов, который запомнился странными решениями во время игры, а также в конце матча удалил Егорычева. Кроме того, Виктор Гончаренко после матча в протест арбитру промолчал на микст-зоне и на пресс-конференции.

На данный момент после десяти туров в РПЛ «Ростов» располагается на 12-й строчке с 10 очками. А уральцы находятся на восьмом месте с 15 очками.