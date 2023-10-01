«Атлетико М» — «Кадис»: хозяева быстро отыграли один мяч

В матче 8-го тура испанской Ла Лиги встречаются мадридский «Атлетико» и «Кадис». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте Сальдуа врезался в Рикельме на фланге, что помогло «Кадису» перехватить мяч. Алькарас побежал вперёд и покатил на Кристофера Рамоса, тот оценил ситуацию и выполнил отличную передачу низом к дальней штанге по очень неудобной для защиты «Атлетико» траектории — и Лукас Пирес выскочил на этот мяч, переправив его в сетку.

На 28-й минуте Ледесма очень далеко выбивает от своих ворот, Аспиликуэта в прыжке толком не дотягивается до высоко летящего мяча, и тот прилетает к Марти, который в касание перебрасывает вышедшего навстречу Облака.

На 32-й минуте Гризманн катит мяч на Аспиликуэту, Сесар от правого края штрафной навешивает к вратарской, а Корреа ударом головой в прыжке кладёт мяч точно под штангу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

В прошлом сезоне «Кадис» в первом круге на своём поле выиграл со счётом 3:2, а во втором круге «Атлетико М» выиграл дома (5:1).

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