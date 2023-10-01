Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико М» — «Кадис»: хозяева быстро отыграли один мяч

«Атлетико М» — «Кадис»: хозяева быстро отыграли один мяч
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 8-го тура испанской Ла Лиги встречаются мадридский «Атлетико» и «Кадис». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте Сальдуа врезался в Рикельме на фланге, что помогло «Кадису» перехватить мяч. Алькарас побежал вперёд и покатил на Кристофера Рамоса, тот оценил ситуацию и выполнил отличную передачу низом к дальней штанге по очень неудобной для защиты «Атлетико» траектории — и Лукас Пирес выскочил на этот мяч, переправив его в сетку.

На 28-й минуте Ледесма очень далеко выбивает от своих ворот, Аспиликуэта в прыжке толком не дотягивается до высоко летящего мяча, и тот прилетает к Марти, который в касание перебрасывает вышедшего навстречу Облака.

На 32-й минуте Гризманн катит мяч на Аспиликуэту, Сесар от правого края штрафной навешивает к вратарской, а Корреа ударом головой в прыжке кладёт мяч точно под штангу.

Испания - Примера . 8-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Перерыв
1 : 2
Кадис
Кадис
0:1 Пирес – 12'     0:2 Марти – 27'     1:2 Корреа – 32'    

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

В прошлом сезоне «Кадис» в первом круге на своём поле выиграл со счётом 3:2, а во втором круге «Атлетико М» выиграл дома (5:1).

.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android