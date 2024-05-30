Игрок «Пари НН» Кутателадзе рассказал, что нужно команде для победы над «Арсеналом»

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе считает, что нижегородской команде необходимо проявить характер для того, чтобы обыграть тульский «Арсенал» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

«Не хочу быть вульгарным, но «Пари НН» нужно достать… Ну, вы поняли», — заявил Кутателадзе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первый стыковой матч между «Пари НН» и тульским «Арсеналом» состоялся накануне, 29 мая. Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой «Арсенала» со счётом 2:1. Уже на второй минуте игры полузащитник тульского «Арсенала» Максим Кайнов вывел вперёд свою команду. Спустя шесть минут автогол защитника туляков Эрвинга Ботака-Иобомы позволил нижегородцам сравнять счёт в матче. На 33-й минуте Эрвинг Ботака-Иобома забил в чужие ворота, принеся, таким образом, победу своей команде в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.