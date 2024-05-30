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Бенхамин Гарре назвал лучших футболистов РПЛ в сезоне-2023/2024

Бенхамин Гарре назвал лучших футболистов РПЛ в сезоне-2023/2024
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос о лучшем игроке сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге.

— На твой взгляд, кто достоин звания лучшего игрока сезона?
— Таких много. Сложно назвать одного: Глушенков проявил себя хорошо, Тюкавин, Сперцян много помогает «Краснодару» голами и передачами. Ещё Клаудиньо, Кассьерра много забил, Кордоба — важнейший нападающий для «Краснодара», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков в сезоне-2023/2024 стал лучшим в РПЛ по количеству результативных передач — 16, также игрок записал на свой счёт в 29 сыгранных матчах семь забитых мячей. Форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром чемпионата России, по 15 мячей на счету Константина Тюкавина («Динамо») и Джона Кордобы («Краснодар»).

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