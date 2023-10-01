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«Бетис» обыграл «Валенсию» в матче 8-го тура Ла Лиги

«Бетис» обыграл «Валенсию» в матче 8-го тура Ла Лиги
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1 октября состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Бетис» из Севильи принимал на своём поле «Валенсию». Игра на стадионе «Бенито Вильямарин» в присутствии 50 163 зрителей завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Испания - Примера . 8-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Диао – 41'     2:0 Рока – 52'     3:0 Абде – 85'    

После первого тайма футболисты «Бетиса» выигрывали 1:0. На 41-й минуте забитым мячом с передачи Марка Роки отметился Ассане Диао. После перерыва уже сам Марк Рока удвоил преимущество «Бетиса», голевую передачу сделал Иско. Под занавес встречи третий мяч в ворота «летучих мышей» отправил Эз Абде, ассист на счету Вильяма Карвалью.

«Бетис» набрал 12 очков в турнирной таблице, сместив своих соперников по сегодняшней встрече с девятого места. У «Валенсии» в активе осталось 10 очков.

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