«Бетис» обыграл «Валенсию» в матче 8-го тура Ла Лиги

1 октября состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Бетис» из Севильи принимал на своём поле «Валенсию». Игра на стадионе «Бенито Вильямарин» в присутствии 50 163 зрителей завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

После первого тайма футболисты «Бетиса» выигрывали 1:0. На 41-й минуте забитым мячом с передачи Марка Роки отметился Ассане Диао. После перерыва уже сам Марк Рока удвоил преимущество «Бетиса», голевую передачу сделал Иско. Под занавес встречи третий мяч в ворота «летучих мышей» отправил Эз Абде, ассист на счету Вильяма Карвалью.

«Бетис» набрал 12 очков в турнирной таблице, сместив своих соперников по сегодняшней встрече с девятого места. У «Валенсии» в активе осталось 10 очков.