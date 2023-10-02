Чемпионат Франции по футболу: результаты 7-го тура, турнирная таблица

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В воскресенье, 1 октября, были сыграны последние матчи 7-го тура французской Лиги 1. В частности, «Гавр» с россиянином Далером Кузяевым в составе уступил «Лиллю» (0:2), а «Реймс» обыграл «Лион».

Все результаты матчей 7-го тура чемпионата Франции:

«Страсбург» — «Ланс» — 0:1;

«Клермон» — «ПСЖ» — 0:0;

«Монако» — «Марсель» — 3:2;

«Реймс» — «Лион» — 2:0;

«Гавр» — «Лилль» — 0:2;

«Ницца» — «Брест» — 0:0;

«Тулуза» — «Метц» — 3:0;

«Лорьян» — «Монпелье» — 0:3;

«Ренн» — «Нант» — 3:1.

По итогам семи сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет «Монако», набравший 14 очков. Второе место занимает «Брест», уступая команде Александра Головина по дополнительным показателям. На третьем месте находится «Реймс» (13), на четвёртом — «Ницца» (13). Последнее место в чемпионате занимает «Лион», набравший два очка.