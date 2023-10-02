«Будё-Глимт» выиграл у «Стрёмсгодсета», Хайкин отстоял «на ноль»

В очередном матче чемпионата Норвегии по футболу «Будё-Глимт» на своём поле принимал «Стрёмсгодсет» из Драммена. Матч, прошедший на стадионе «Аспмюра» в Будё, завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами у победителей отметились Тобиас Гулликсен и Ульрик Салтнес.

Российский вратарь Никита Хайкин, выступающий в Норвегии с 2019 года, с перерывом на два месяца в «Бристоль Сити», провёл весь матч и отстоял его «на ноль».

После победы над «Стрёмсгодсетом» команда Никиты Хайкина возглавила турнирную таблицу чемпионата Норвегии. У коллектива из Будё 16 побед, четыре ничьих и три поражения. «Будё-Глимт» с 52 набранными очками опережает на одно очко «Викинг» из Ставангера и на четыре «Тромсё» из одноимённого города.