Эрик тен Хаг прокомментировал свист фанатов после поражения от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал свист болельщиков на «Олд Траффорд» в адрес своей команды после поражения от «Кристал Пэлас» (0:1).
«Понимаю наших фанатов. Когда мы играем против «Пэлас», то должны выигрывать, при всём уважении к сопернику. Конечно, такие поражения вызывают беспокойство. Нам нужно обрести стабильность, нам нужна серия побед.
Я могу озвучить причины, но вы будете воспринимать это как оправдание. Оправданий нет», – приводит слова тренера журналист Лори Витвелла в своём «твиттере».
«Манчестер Юнайтед» впервые в истории уступил в четырёх из семи стартовых матчей в английской Премьер-лиге. Это худший старт манкунианцев в чемпионате за 34 года. После семи туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков.
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