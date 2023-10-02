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Эрик тен Хаг прокомментировал свист фанатов после поражения от «Кристал Пэлас»

Эрик тен Хаг прокомментировал свист фанатов после поражения от «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал свист болельщиков на «Олд Траффорд» в адрес своей команды после поражения от «Кристал Пэлас» (0:1).

«Понимаю наших фанатов. Когда мы играем против «Пэлас», то должны выигрывать, при всём уважении к сопернику. Конечно, такие поражения вызывают беспокойство. Нам нужно обрести стабильность, нам нужна серия побед.

Я могу озвучить причины, но вы будете воспринимать это как оправдание. Оправданий нет», – приводит слова тренера журналист Лори Витвелла в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории уступил в четырёх из семи стартовых матчей в английской Премьер-лиге. Это худший старт манкунианцев в чемпионате за 34 года. После семи туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков.

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Андерсен – 25'    
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