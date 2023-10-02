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Хави назвал самое тяжёлое поражение «Барселоны» за время его работы тренером

Главный тренер «Барселоны» Хави выделил самое болезненное поражение, которое терпел каталонский клуб под его руководством.

«Поражение со счётом 0:3 дома в матче с «Баварией» в минувшем сезоне, которое стало окончательным прощанием с Лигой чемпионов», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» проиграла «Баварии» со счётом 0:3 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Голами в том матче отличились Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг и Бенжамен Павар.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Хави привёл каталонский клуб к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

После восьми туров нынешнего сезона чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 20 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на одно очко.

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