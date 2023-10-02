Гаэль Ондуа: огромная радость сыграть за Камерун со сборной России у себя дома

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, отреагировал на грядущий матч со сборной России. Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 12 октября состоится товарищеская игра со сборной Камеруна. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

«Мы, спортсмены, хотим побеждать всегда. И если я выйду на поле против сборной России, буду играть исключительно на победу.

А так это огромная радость для меня. Наконец сыграть у себя дома против сборной России. Команды, за которую я с детства переживал, за которую играли многие мои друзья. Приглашаю всех на стадион! Надеюсь, скоро увидимся», — сказал Ондуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.