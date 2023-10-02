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РФС объявил о проведении матча Россия — Камерун в Москве 12 октября

РФС объявил о проведении матча Россия — Камерун в Москве 12 октября
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Сборные России и Камеруна сыграют 12 октября в Москве. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало – в 19:00 по московскому времени, информирует официальный сайт Российского футбольного союза.

Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. Однако детали касаемо места и времени проведения встречи оставались неизвестны.

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