Александр Бубнов: «Крылья Советов» опять доказали, что заслуженно идут среди лидеров

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе самарских «Крыльев Советов».

«Если убрать эмоции за скобки, то многие считали нахождение «Крыльев Советов» вверху турнирной таблицы случайным, но команда Игоря Осинькина опять доказала, что заслуженно идёт среди лидеров.

Вратарская линия у самарцев даже с потерей Ломаева не ослабла. Овсянников достойно заменил основного голкипера. Если сравнивать его с Максименко, то он выглядит сейчас даже лучше стража ворот «Спартака».

Аналогичная картина наблюдается и в линии обороны. Евгеньев и Солдатенков — лучшая пара центральных защитников в РПЛ. Не зря Евгеньева вызывали в своё время в сборные по разным возрастам. В «Динамо» наверняка уже жалеют об этом трансфере, а чтобы выкупить обратно, сейчас потребуются миллионы.

Крайние игроки обороны также выглядят выше всяческих похвал. Горшков — один из лучших на позиции левого защитника во всём чемпионате. Дубль в ворота «Спартака» лишний раз доказал это.

В отличие от Абаскаля, Осинькин работает с игроками на качественно другом уровне. Он реанимировал карьеру Рассказова. В «Спартаке» с ним ничего не могли сделать. А Гарре — невероятен, он не слабее Промеса. Самарский игрок может и на фланге сыграть, и под нападающими, и даже чистого форварда. Прекрасная техника и шикарный последний пас. Если бы не травмы, то он сделал бы больше результативных действий.

Салтыков — красавец! Он и отдаёт, и забивает, и вообще играет не по годам зрело и уверенно. У него есть всё, чтобы стать футболистом высокого класса», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Вчера, 1 октября, в матче 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счётом 4:0.