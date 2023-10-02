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Арбитр Федотов — об отменённом голе Дзюбы рукой: умысла обмануть судью не было

Арбитр Федотов — об отменённом голе Дзюбы рукой: умысла обмануть судью не было
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался об отменённом голе нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

«На 15-й минуте Безбородов самостоятельно принял хорошее решение и отменил гол «Локо», находясь в правильной позиции. Как таковой игры рукой у Дзюбы не было, рука была прижата — скорее всего, он думал, что так можно. Жёлтую карточку футболист «Локо» не получил, потому что у него не было умысла обмануть судью», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Победу железнодорожникам принёс вышедший на замену полузащитник Рифат Жемалетдинов, который отличился на 83-й минуте.

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