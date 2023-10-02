Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: «Спартаку» нужно рассмотреть кандидатуру Мостового на пост главного тренера

Канчельскис: «Спартаку» нужно рассмотреть кандидатуру Мостового на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтеда» Андрей Канчельскис предложил руководству «Спартака» рассмотреть кандидатуру бывшего футболиста красно-белых Александра Мостового на пост главного тренера команды.

««Спартаку» есть смысл убрать Гильермо Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку. Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», — приводит слова Канчельскиса РИА Новости.

В конце августа Мостовой начал обучение на тренера в Академии Российского футбольного союза, он проходит обучение по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для профессиональных игроков.

Материалы по теме
«Что за идиотские мысли?» Канчельскис — против вызова Дзюбы в сборную России ради рекорда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android