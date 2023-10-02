Канчельскис: «Спартаку» нужно рассмотреть кандидатуру Мостового на пост главного тренера

Бывший игрок «Манчестер Юнайтеда» Андрей Канчельскис предложил руководству «Спартака» рассмотреть кандидатуру бывшего футболиста красно-белых Александра Мостового на пост главного тренера команды.

««Спартаку» есть смысл убрать Гильермо Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку. Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», — приводит слова Канчельскиса РИА Новости.

В конце августа Мостовой начал обучение на тренера в Академии Российского футбольного союза, он проходит обучение по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для профессиональных игроков.