Павлюченко: «Спартаку» не хватает ещё одного форварда в помощь Соболеву

Бывший футболист Роман Павлюченко высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Когда у Соболева не ладится игра, «Спартак» теряет позицию центрального нападающего. У красно-белых много фланговых игроков атаки, но нет ещё одного центрального нападающего. Отсюда возникают проблемы. «Спартаку» не хватает ещё одного форварда в помощь Соболеву», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Вчера, 1 октября, «Спартак» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:4. В составе самарцев дубль на счету Юрия Горшкова, ещё по одному мячу забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков после 10 матчей. Лидирует «Краснодар» (24).