«Торино» сыграл вничью, Сазонова заменили из-за травмы. «Сассуоло» уступил «Монце»

Завершились два матча 7-го тура чемпионата Италии. В одном из них «Торино» на домашней арене не смогло обыграть «Верону». Бывший защитник московского «Динамо» Саба Сазонов появился в стартовом составе туринцев, однако был заменён на 27-й минуте из-за повреждения.
Обе команды активно пытались огорчить друг друга, однако за 90 минут игры им это не удалось — 0:0. Таким образом, «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе девять очков после семи туров. «Верона» идёт на 15-м месте, набрав восемь баллов.
В ещё одном матче «Сассуоло», обыгравший в предыдущим двух турах «Ювентус» (4:2) и «Интер» (2:1), дома сенсационно уступил «Монце» — 0:1. Единственным голом отметился форвард Лоренцо Коломбо, арендованный у «Милана».
«Сассуоло» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе девять очков после семи туров. «Монца» идёт на 12-м месте, набрав девять баллов, уступая сегодняшнему сопернику только по дополнительным показателям.
- 2 октября 2023
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