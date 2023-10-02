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«Челси» победил «Фулхэм» в матче АПЛ благодаря голам Мудрика и Брои

«Челси» победил «Фулхэм» в матче АПЛ благодаря голам Мудрика и Брои
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Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Челси». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. «Челси» одержал победу со счётом 2:0.

На 18-й минуте счёт открыл украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. Ему ассистировал Леви Колвилл. Через минуту нападающий Армандо Броя увеличил преимущество гостей. Второй тайм прошёл без забитых мячей.

Благодаря победе «Челси» поднялся на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Фулхэм» находится на 13-й строчке, заработав восемь очков. Лидирует «Манчестер Сити» (18).

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
02 октября 2023, понедельник. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон
0:1 Мудрик – 18'     0:2 Броя – 19'    
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