Йозуа Киммих: «Копенгаген» очень хорош дома, мы подготовимся наилучшим образом

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о предстоящей игре с «Копенгагеном».

«Ранний гол всегда помогает. Мы видели это в кубке. Мы были предупреждены и знаем, что «Копенгаген» действительно хорош дома и имеет хороший послужной список. Это будет нелегко. Мы подготовимся наилучшим образом и постараемся выиграть игру.

Мы знаем Мохаммеда Эльюнусси по Бундеслиге. Наш видеоанализ состоится сегодня вечером и завтра. Мы знаем, что «Копенгаген» очень хорош дома, в прошлом сезоне он не проигрывал дома в группах Лиги чемпионов. Так что нам нужно быть хорошо подготовленными», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Сегодня, 3 октября, команда Тухеля сыграет с «Копенгагеном» во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. В первом туре «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3.

В группе А с «Баварией» также находится «Галатасарай».