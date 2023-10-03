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Кварацхелия — о Неаполе: чувствую любовь людей каждый раз, когда выхожу из дома

Кварацхелия — о Неаполе: чувствую любовь людей каждый раз, когда выхожу из дома
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о том, чувствует ли он себя популярным в Неаполе.

«Конечно (смеётся). Я чувствую любовь этих людей каждый раз, когда выхожу из дома, я очень им благодарен. Без них мы бы не зашли так далеко. Ощущение этой футболки придаёт особую энергию. Приятен тот факт, что не важно, на каком стадионе или в каком городе мы играем, всегда можно встретить улыбающегося неаполитанца, готового подарить вам любовь. Все они заслуживают самого лучшего», — приводит слова Кварацхелии AS.

Напомним, в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата грузинский футболист принял участие в шести матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Сегодня, 3 октября, «Наполи» в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет с мадридским «Реалом». Игра начнётся в 22:00 мск.

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