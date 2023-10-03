Наумов: у «Локомотива» есть психологическое преимущество в матче с «Ростовом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между железнодорожниками и «Ростовом».

«С нетерпением жду эту игру! У «Локомотива» есть психологическое преимущество — выиграли последние два матча, прекрасная игра была с «Зенитом». «Локомотив» должен одержать победу! Будет много голов, потому что обе команды прилично пропускают, но и забивать умеют», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» состоится сегодня, 3 октября. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:15 мск. «Локомотив» занимает второе место в группе B, лидирует «Ростов».