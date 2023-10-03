Уилфрид Заха: думаете, я обеспокоен перед матчем с «Юнайтед»? Посмотрите на моё лицо

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», выступающий за «Галатасарай» Уилфрид Заха, ответил на вопрос о том, переживает ли он перед грядущим матчем турецкого клуба с «красными дьяволами» в Лиге чемпионов.

«Буду говорить с вами откровенно: когда вы смотрите на моё лицо, вы видите, что я хоть немного обеспокоен? Нет. Я прошёл через этот этап в своей карьере. Ты либо развиваешься благодаря ему, либо умираешь. Это сформировало мой характер. Я был полон решимости не позволить своей карьере заглохнуть. У меня связано прошлое с этой командой, но тогда мне было 19 или 20 лет», — приводит слова Захи Goal.com.

Напомним, «Галатасарай» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов сегодня, 3 октября. Игра начнётся в 22:00 мск.