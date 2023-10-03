У защитника «Спартака» Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник красно-белых Даниил Хлусевич повредил боковую связку колена.

«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления.

Также продолжается комплекс мероприятий по лечению Руслана Литвинова, у которого наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, повреждение Хлусевич получил в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:4). Футболист был заменён на 82-й минуте, его сменил Руслан Литвинов. На данный момент красно-белые располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с 16 очками.