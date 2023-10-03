Воспитанник «Спартака» Оганесян: теперь понимаю, за какую команду я сыграл

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, который является воспитанником «Спартака», поделился воспоминаниями о дебюте за красно-белых. Оганесян гордится тем, что сыграл за клуб с легендарной историей.

«Только положительные эмоции от дебюта. Сейчас, когда прошло какое-то время и можно говорить об этом с холодной головой, понимаю, за какую команду я сыграл. «Спартак» – клуб с легендарной историей. На тот момент я просто отдавался делу, было приятно, что смог дебютировать в таком клубе», — сказал Степан Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

На данный момент оренбуржцы, в составе которых выступает Оганесян, занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков в 10 матчах. У московского «Спартака» 16 очков — он занимает пятое место.