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Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал обвинения в отношении Переса в подкупе судей

Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал обвинения в отношении Переса в подкупе судей
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление экс-комиссара испанской полиции Хосе Мануэля Вильярехо, который обвинил руководителя мадридского «Реала» Флорентино Переса в том, что он подкупал судей.

«Он сказал две вещи: что Флорентино подкупал судей, а также то, что он неприкосновенен. Во-первых, есть ли у него доказательства этому? Это скажет о многом. Тактика Вильярехо поразительна и заслуживает осуждения. Во-вторых, он сказал, что Перес неприкосновенен. Я верю в это. Дело не в том, что так сказал Вильярехо, так считает общественное мнение в этой стране. Я тоже так считаю. Рубалькаба (Альфредо Перес Рубалькаба — испанский политический деятель, умер в 2019 году, являлся хорошим другом Переса. — Прим. «Чемпионата») был очень дружен с Флорентино, в остальном меня всё устраивает», — приводит слова Тебаса AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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