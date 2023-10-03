Оганесян: где-то везения в «Спартаке» не хватило, где-то я не до конца выложился

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, который является воспитанником «Спартака», объяснил, почему не закрепился в стане красно-белых.

«Когда я был в структуре «Спартака», хотелось прогрессировать, постоянно играть, попасть в первую команду и получать там игровое время. Почему не получилось? Наверное, просто стечение обстоятельств. Где-то везения не хватило, где-то я не до конца выложился», — сказал Степан Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

На данный момент оренбуржцы, в составе которых выступает Оганесян, занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков в 10 матчах. У московского «Спартака» 16 очков — он занимает пятое место.