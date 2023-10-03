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«РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: гости отметились быстрым голом

«РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: гости отметились быстрым голом
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В эти минуты прохоидит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и испанским «Реалом Сосьедад». Соперники по группе D играют на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, Австрия. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа D. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
2-й тайм
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Оярсабаль – 7'     0:2 Мендес – 27'    

Уже на седьмой минуте «Реал Сосьедад» вышел вперёд благодаря голу Микеля Оярсабаля — 1:0.

В матче 1-го тура группового этапа «РБ Зальцбург» одержал победу над «Бенфикой» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1). Таким образом, «Ред Булл Зальцбург» лидирует в группе D, набрав три очка. «Реал Сосьедад» занимает третье место.

В 2018 году команды играли друг с другом в Лиге Европы. На стадии 1/8 финала сильнее оказался австрийский «РБ Зальцбург» (2:2 и 2:1).

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