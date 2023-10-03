«Тяжёлая игра для нас по многим причинам». Игнашевич — о матче Кубка с «Зенитом»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от игры 5-го тура группы С Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Тяжёлая игра для нас по многим причинам. Через два на третий выступать непросто. И лучшего футбола мы сегодня не показали. В такой ситуации тяжело.

Уже нет смысла делать большую ротацию. Команда набрала ход и может играть в таком графике», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 3 октября, «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счётом 2:1. В составе петербуржцев отметились забитыми мячами российский нападающий Иван Сергеев и бразильский полузащитник Ду Кейрос. В составе калининградцев — Кристиян Бистрович.