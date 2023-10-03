Лэмпард может возглавить «Глазго Рейнджерс»

«Глазго Рейнджерс» заинтересован в назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, а сам специалист открыт к переговорам, сообщает The Telegraph.

«Рейнджерс» ищут нового тренера после увольнения Майкла Била, которому указали на дверь после домашнего поражения от «Абердина» со счётом 1:3. После этого матча «Рейнджерс» стали отставать от «Селтика» в гонке за титул в шотландской Премьер-лиге на 7 очков, занимая 3-е место.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Стивен Дэвис.

Лэмпард находится без работы с тех пор, как в мае истёк срок его краткосрочного контракта с «Челси». Его второй период работы в лондонском клубе вышел провальным: синие выиграли только один из 11 матчей под его руководством и финишировали со своим худшим результатом в АПЛ с 1994 года, заняв 12-е место.