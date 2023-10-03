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«Ланс» — «Арсенал»: хозяева быстро сравняли счёт

«Ланс» — «Арсенал»: хозяева быстро сравняли счёт
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Сегодня, 3 октября, проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лансом» и английским «Арсеналом». Соперники по группе B играют на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, Франция. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте Сака совершил перехват на чужой половине и выполнил передачу на ход Жесусу, который забежал в штрафную и пробил точно в дальний угол ворот! Наказали «канониры» соперника за первую же ошибку в обороне!

На 25-й минуте Райа выполнил плохой первый пас, который позволил хозяевам провести голевую атаку! Последовал заброс на радиус штрафной, Ваи сделал скидку левее на Томассона — и тот обводящим ударом закрутил мяч впритирку с дальней штангой!

Лига чемпионов . Группа B. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 14'     1:1 Томассон – 25'     2:1 Ваи – 69'    

В матче 1-го тура группового этапа «Ланс» сыграл в гостях вничью с «Севильей» со счётом 1:1, а «Арсенал» дома спокойно обыграл голландский «ПСВ» (4:0). Таким образом, англичане лидируют в группе B, а французы располагаются на 2-й строчке.

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