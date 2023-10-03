«Интер» обыграл «Бенфику» благодаря голу Тюрама

Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Интер» и португальская «Бенфика». Соперники по группе D играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Победу с минимальным счётом одержала итальянская команда — 1:0.
Единственным голом отметился нападающий «Интера» Маркус Тюрам, забивший на 62-й минуте с передачи защитника Дензела Думфриса.
В матче 1-го тура группового этапа «Интер» на выезде сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1), а «Бенфика» уступила «РБ Зальцбургу» (0:2). Таким образом, в активе у «нерадзурри» четыре очка. «Интер» занимает второе место в таблице группы D. Португальская команда располагается на последнем, четвёртом месте, не набрав ни одного балла.
- 3 октября 2023
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