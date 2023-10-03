«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: Хойлунд оформил дубль и вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Матч проводится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте Расмус Хойлунд открыл счёт и вывел манкунианцев вперёд, отличившись с передачи Маркуса Рашфорда. Спустя всего лишь шесть минут Уилфрид Заха сравнял счёт.

На 67-й минуте Хойлунд оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Оливейра сделал пас назад на Санчеса, защитник поскользнулся и позволил Хойлунду убежать на свидание с Муслерой с центра поля. Бардакчи не смог догнать датчанина, Хойлунд сблизился с Муслерой и аккуратно перебросил его — 2:1 в пользу манкунианцев.

Напомним, в стартовом туре группового этапа нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» уступил мюнхенской «Баварии» (3:4). «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).