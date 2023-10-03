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Зальцбург — Реал Сосьедад: прямая онлайн-трансляция Лиги чемпионов, где смотреть, видео, 3 октября 2023, Наполи — Реал

Захарян дебютирует в Лиге чемпионов? А у «Реала» суперматч! Онлайн
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Онлайн Лиги чемпионов
Аудио-версия:
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Также следим за игрой «МЮ», которому нужно побеждать после поражения от «Баварии».

Друзья, всем привет! Лига чемпионов снова с нами, и сегодня, 3 октября, состоится сразу несколько матчей 2-го тура группового этапа.

В первый временной слот, в 19:45 мск, сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Реал Сосьедад». Для нас этот матч особенно примечателен тем, что в главном еврокубке может дебютировать Арсен Захарян. Российский полузащитник пропустил несколько встреч из-за коронавируса, но сейчас снова в строю.

Лига чемпионов . Группа D. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вечером, в 22:00 мск, начнётся главный матч игрового дня. «Наполи» против «Реала», чемпионы Италии против самого титулованного клуба турнира, Хвича Кварацхелия против своей любимой команды. Такое пропускать нельзя.

Лига чемпионов . Группа C. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно пройдёт матч между «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». Команда Эрика тен Хага в последнее время совершенно не радует результатами и в Лиге чемпионов стартовала с поражения от «Баварии». Далеко не трагедия, но очки после такого надо набирать обязательно. Удастся ли?

Лига чемпионов . Группа A. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За главными моментами этих матчей следите в нашей онлайн-трансляции!

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