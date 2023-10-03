Захарян дебютирует в Лиге чемпионов? А у «Реала» суперматч! Онлайн

Друзья, всем привет! Лига чемпионов снова с нами, и сегодня, 3 октября, состоится сразу несколько матчей 2-го тура группового этапа.
В первый временной слот, в 19:45 мск, сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Реал Сосьедад». Для нас этот матч особенно примечателен тем, что в главном еврокубке может дебютировать Арсен Захарян. Российский полузащитник пропустил несколько встреч из-за коронавируса, но сейчас снова в строю.
Вечером, в 22:00 мск, начнётся главный матч игрового дня. «Наполи» против «Реала», чемпионы Италии против самого титулованного клуба турнира, Хвича Кварацхелия против своей любимой команды. Такое пропускать нельзя.
Параллельно пройдёт матч между «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». Команда Эрика тен Хага в последнее время совершенно не радует результатами и в Лиге чемпионов стартовала с поражения от «Баварии». Далеко не трагедия, но очки после такого надо набирать обязательно. Удастся ли?
За главными моментами этих матчей следите в нашей онлайн-трансляции!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 3 октября 2023
-
02:24
-
02:05
-
02:02
-
01:50
-
01:45
-
01:41
-
01:22
-
01:03
-
00:52
-
00:48
-
00:48
-
00:41
-
00:35
-
00:33
-
00:26
-
00:23
-
00:23
-
00:20
-
00:09
- 2 октября 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:29
-
23:20
-
23:05
-
22:49
-
22:48
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:25
-
22:22
-
22:13
-
22:09
-
22:02
-
21:50