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«Манчестер Юнайтед» неожиданно уступил «Галатасараю» в матче ЛЧ с пятью голами

«Манчестер Юнайтед» неожиданно уступил «Галатасараю» в матче ЛЧ с пятью голами
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Завершилась встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Матч прошёл на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Галатасарай» одержал победу со счётом 3:2.

На 17-й минуте Расмус Хойлунд открыл счёт и вывел манкунианцев вперёд, отличившись с передачи Маркуса Рашфорда. Спустя всего лишь шесть минут Уилфрид Заха сравнял счёт. На 67-й минуте Хойлунд оформил дубль и вывел хозяев вперёд.«Галатасараю» хватило четыре минуты после гола Хойлунда, чтобы отыграться. Керем Актюркоглу сравнял счёт.

На 77-й минуте Каземиро сбил Мертенса в штрафной и получил вторую жёлтую карточку. Бразилец был удалён с поля. Икарди не реализовал пенальти, но спустя три минуты всё же забил мяч и установил окончательный счёт встречи.

Лига чемпионов . Группа A. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Хойлунд – 17'     1:1 Заха – 23'     2:1 Хойлунд – 67'     2:2 Актюркоглу – 71'     2:3 Икарди – 81'    
Удаления: Каземиро – 77' / нет
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