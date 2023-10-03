«Манчестер Юнайтед» неожиданно уступил «Галатасараю» в матче ЛЧ с пятью голами

Завершилась встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Матч прошёл на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Галатасарай» одержал победу со счётом 3:2.
На 17-й минуте Расмус Хойлунд открыл счёт и вывел манкунианцев вперёд, отличившись с передачи Маркуса Рашфорда. Спустя всего лишь шесть минут Уилфрид Заха сравнял счёт. На 67-й минуте Хойлунд оформил дубль и вывел хозяев вперёд.«Галатасараю» хватило четыре минуты после гола Хойлунда, чтобы отыграться. Керем Актюркоглу сравнял счёт.
На 77-й минуте Каземиро сбил Мертенса в штрафной и получил вторую жёлтую карточку. Бразилец был удалён с поля. Икарди не реализовал пенальти, но спустя три минуты всё же забил мяч и установил окончательный счёт встречи.
- 3 октября 2023
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