«Ланс» совершил камбек и обыграл «Арсенал» в Лиге чемпионов

Сегодня, 3 октября, проходил матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лансом» и английским «Арсеналом». Соперники по группе B играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, Франция. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте Сака совершил перехват на чужой половине и выполнил передачу на ход Жесусу, который забежал в штрафную и пробил точно в дальний угол ворот! Наказали «канониры» соперника за первую же ошибку в обороне!

На 25-й минуте Райа выполнил плохой первый пас, который позволил хозяевам провести голевую атаку! Последовал заброс на радиус штрафной, Ваи сделал скидку левее на Томассона — и тот обводящим ударом закрутил мяч впритирку с дальней штангой!

На 69-й минуте Франковски совершил рывок по правому краю и прострелил в центр лондонской штрафной, откуда совершенно никем неприкрытый Ваи с ходу пробил под самую штангу.

По итогу «Ланс» после двух сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов занимает 1-е место с четырьмя очками. «Арсенал» расположился на 2-й строчке с тремя очками.