Самсонов: на юношеском Евро-2006 не было мыслей, что Кроос и Мюллер станут топами

Защитник «Уфы», чемпион Европы‑2006 в составе сборной России (до 17 лет) Артём Самсонов заявил, что не заметил на том турнире ничего особенного в игре полузащитника немецкой сборной Тони Крооса и форварда Томаса Мюллера, которые сейчас выступают за мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В финале юношеского Евро‑2006 сборная России обыграла Чехию (2:2 в основное время, 5:3 — по пенальти).

«Какой матч был самым сложным на том турнире? Наверное, как раз финал с Чехией. Даже не потому что был финал. Причём до этого мы даже не обращали внимания на них, не смотрели игры. И тут выходим на поле — видим, что они все по два метра ростом. Я спрашиваю: «Как их обыгрывать?» Они реально были здоровее! Тот же Томаш Нецид, который в ЦСКА потом играл. Он из‑под меня и забил. Все были огромные. Тяжело с ними реально.

А ранее был сложный матч с Испанией в группе. Там даже бороться не надо было. Нас просто хлопнули 3:0 и всё. Но так вышло, что затем испанцы как раз с чехами играли. Чехи покрупнее, подзадавили их. Плюс у испанцев было удаление на 20‑й минуте. И гол им сумасшедший забили чуть ли не с центра поля.

Из того состава у испанцев многие заиграли на взрослом уровне. И у немцев, которых мы дважды хлопнули, на том Евро играли Тони Кроос и Томас Мюллер. При этом вообще не могу сказать, выделялся ли кто‑то из них. Не обращал внимания вообще. Не было даже мыслей, что кто‑то вырастет в большого футболиста из них.

Наверное, многие российские футболисты не заиграли, потому что слишком поверили в себя. Было такое время, что в больших командах нельзя было ошибаться вообще. Один раз ошибёшься — отчислят из состава и забудут вообще про тебя. Сложно было в то время заиграть», — приводит слова Самсонова «Матч ТВ».