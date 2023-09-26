Анчелотти нарушил рекомендации президента «Реала» Переса по Кроосу и Модричу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не выполняет просьбы президента мадридской команды Флорентино Переса.

Как сообщает The Athletic, ещё в прошлом сезоне руководитель «сливочных» неоднократно рекомендовал итальянскому специалисту не выпускать вместе в основном составе полузащитников Тони Крооса и Луку Модрича. По информации источника, после летнего межсезонья роль игроков должна была снизиться. Отмечается, что идея Флорентино Переса состоит в том, чтобы молодые игроки «Реала» Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Джуд Беллингем получали как можно больше игрового времени.

Напомним, Лука Модрич и Тони Кроос вышли в стартовом составе «Реала» в матче 6-го тура испанской Примеры с «Атлетико».

После пяти туров испанской Ла Лиги «сливочные» набрали 15 очков и на текущий момент располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

«Атлетико» уверенно обыграл «Реал» в мадридском дерби:

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