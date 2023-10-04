Томас Мюллер: в итоге все сложилось удачно — в том числе и для меня лично

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о матче с «Копенгагеном» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В итоге все сложилось удачно — в том числе и для меня лично. Выходить на поле и участвовать в голе особенно приятно. Здорово, что мы вернулись. Это отличительная черта команды. Даже если нас обвиняют в недостатках, почему мы отстаем или не выигрываем 2:0 или 3:0.

Это игра Лиги чемпионов, мы здесь в гостях у «Копенгагена». В прошлом году они здесь не проиграли ни одной игры. Они знают, что делать, и дали нам это почувствовать. Мы возьмем три очка и, надеюсь, извлечем уроки в воскресенье», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Для Мюллера победа над «Копенгагеном» стала 101-й в Лиге чемпионов за карьеру. По этому показателю немец сравнялся с легендарным испанским вратарём Икером Касильясом. Чаще в Лиге чемпионов побеждал лишь нападающий Криштиану Роналду — 115 побед.

После двух туров «Бавария» занимает первое место с группе А с шестью очками. На втором месте расположился «Галатасарай» (четыре очка).