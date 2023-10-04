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Валерий Газзаев отреагировал на возможные изменения формулы сезона чемпионата России

Валерий Газзаев отреагировал на возможные изменения формулы сезона чемпионата России
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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на новость о возможных изменениях формулы сезона чемпионата России. В частности, он высказался об идее проводить Суперкубок зимой за пределами страны, а также о создании Летнего кубка РПЛ.

«Касаемо проведения Суперкубка России за пределами нашего государства — считаю это обыкновенной существующей практикой. Тут важно лишь осознанно подойти к выбору страны для проведения матча.

Уверен, что появление Летнего кубка РПЛ не должно отразиться на мотивации футболистов, надо лишь верно спланировать расписание. Он однозначно не будет лишним, тем более что наверняка будет и достойное финансовое вознаграждение за победы. Это абсолютно нормальное явление с учётом мировой ситуации, тем более когда мы находимся в изоляции», — приводит слова Валерия Газзаева RT.

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