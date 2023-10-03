Стало известно, как может измениться формула сезона чемпионата России

На прошлой неделе состоялось два заседания, на которых обсуждалось изменение формата чемпионата России. На первом заседании присутствовали представители основного вещателя, а также члены инициативной группы и руководство РПЛ. Во втором приняли участие представители клубов. Презентация с заседаний содержит в себе четыре потенциальных нововведения, информирует «РБ Спорт».

Во-первых, рассматривается перспектива сокращения групповой стадии Кубка России до трёх туров, это позволит создать дополнительные четыре игровых дня в конце сезона.

Второе потенциальное нововведение — распределение туров РПЛ 50/50 по календарным годам сезона: проведение ровно 15 туров до зимнего перерыва и ровно 15 — после. Кроме того, возможно появление статуса «Зимнего чемпиона», а также проведение гала-мероприятия по итогам первого круга.

Также рассматривается вариант проведения Суперкубка России зимой. Место проведения матча, вероятно, будет за пределами РФ.

И последним потенциальным новшеством может стать Кубок РПЛ — как прототип плей-офф РПЛ. По итогам 30 туров — проведение нового кубкового турнира летом, по окончании чемпионата, с участием восьми лучших команд сезона (пять игровых слотов).