Экс-футболист «Анжи» рассказал, как однажды обстреляли базу махачкалинской команды

Бывший вратарь «Локомотива» и «Анжи» Илья Абаев рассказал, как однажды обстреляли базу команды из Махачкалы.

«Периодически стреляли, да. Но в основном это было связано с контртеррористическими операциями либо с провокациями против полиции. По нашей базе тоже однажды стреляли. Мы жили в гостинице «Приморская». При въезде стояла будка, где всегда сидели двое полицейских. Как-то ночью услышали стрельбу. Оказалось, что будку расстреляли в упор какие-то люди на машине. Слава богу, полицейские в этот момент сидели с другой стороны — за мешками с песком. Была ещё одна история. У нас в команде играл сын президента «Анжи». За ним везде ходила личная охрана. Даже на тренировках. Один охранник гулял за моими воротами, пока мы занимались. Вдруг слышу сзади — выстрел!

Поворачиваюсь, а он, оказывается, случайно уронил своё «узи», и оно выстрелило. Видимо, его на солнце разморило! Были ли ещё случаи, когда было страшно за себя? Знаете, я никогда не боялся летать на самолётах до того, как приехал в Дагестан. Мы летали обычными рейсами «ДагАвиа». Контроля за пассажирами практически не было, на борту всегда оказывалось по 10–15 лишних людей. Когда только переходил в «Анжи», мне нужно было попасть из Турции в Минеральные Воды, где у команды проходили сборы. Я сел на какой-то челночный рейс. Половина салона была обставлена сиденьями, а дальше всё до крыши было завалено чемоданами, какими-то сумками и тюками. Только зашёл, сразу пропотел: «А как он взлетит?» Вроде долетели, но с тех пор у меня неприязнь к взлёту и посадке», — приводит слова Абаева Sport24.

Абаев выступал за «Анжи» в период с 2006 по 2010 год.